Минэкономики: ВВП России за месяц карантина снизился на 12%

Валовой внутренний продукт России, по оценке Минэкономразвития, снизился за апрель на 12% по отношению к тому же периоду прошлого года. Столь глубокий спад был вызван действовавшим весь месяц режимом нерабочих дней, сообщает министерство в очередном выпуске "Картины деловой активности".

Учитывая рост ВВП в первом квартале на 1,6%, спад за первые 4 месяца года министерство оценивает на уровне 1,9%.

Существенный вклад в отрицательный результат в апреле внес провал в секторе услуг (почти на 38% в годовом сопоставлении), наиболее сильно напрямую пострадавший от карантинных мер.

Менее драматичным был спад в розничной торговле (на 23,4%), причем непродовольственная розница пострадала сильнее продовольственной (36,7% и 9,3% соответственно).

Промышленное производство показало гораздо более умеренное снижение (6,6%) - меньше консенсус-прогнозов (говорили о спаде на уровне 20%) и показателей других стран, где также были введены карантинные ограничения.

Уровень безработицы за месяц вырос с 4,5 до 5,6% с исключением сезонности.

В середине мая общероссийский режим нерабочих дней был отменен, ограничения стали постепенно сниматься, и показатели экономики за май ожидаются более благоприятными. Согласно прогнозу Минэкономразвития (который пока не учитывает готовящиеся дополнительные меры поддержки населения и бизнеса), ВВП России в этом году снизится на 5% и вернется к докризисному уровню только к середине 2022 года.