Министр: Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

Стало известно, когда возобновится прерванное из-за коронавируса первенство Италии по футболу. Как сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора, первые после длительного перерыва матчи пройдут 20 июня.

"Италия приходит в себя, и, безусловно, футбол должен сделать то же самое", - приводит его слова Football Italia.

Министр заявил, что уже утвержден медицинский протокол для организации матчей. И если кто-то из игроков окажется зараженным, он пройдет карантинный период.

При этом Спадафора отметил, что в период с 13 по 20 июня могут пройти и оставшиеся матчи Кубка страны. До паузы там были сыграны первые полуфиналы. В них "Интер" уступил "Наполи" 0:1, а "Милан" и "Ювентус" завершили свой поединок ничьей 1:1.

Добавим, что пресс-служба АПЛ подтвердила, что футбольное первенство в Англии возобновится 17 июня.