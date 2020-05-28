Минтранс предложил выдавать ваучеры за отмененные рейсы на 3 года

Подготовленное постановление, уточняется в пояснительной записке к проекту, должно установить правовые основания для использования пассажирами "оплаченной провозной платы для оплаты будущих услуг перевозчика, в том числе билетов по другим маршрутам, в течение трех лет с даты отмены рейса". Действие проекта распространяется на договора воздушной перевозки, заключенные до 1 мая 2020 года.

Там также перечислены случаи, в которых данная схема возврата затраченных пассажиром средств может быть применена. В частности, в случае принятия это будет распространяться на случаи возврата провозной платы по внутренним ‎и международным рейсам, отмененным в связи с короновирусной инфекцией, ‎а также отказа пассажира от воздушной перевозки на рейсах, которые не были отменены.

"Пассажиру по его заявлению предоставляется подтверждение того, что ранее внесенные пассажиром денежные средства могут быть использованы им для заключения нового договора воздушной перевозки. По истечении 3-летнего периода неиспользованные денежные средства возвращаются пассажиру", - говорится в документе.

Также в проекте предусмотрено право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия договора воздушной перевозки пассажира по дате, времени и маршруту с обязательным уведомлением об этом пассажира.

Проект относится к договорам воздушной перевозки пассажиров, которые подлежали исполнению с 1 февраля ‎по международным перевозкам с Китаем и с 18 марта по всем внутренним перевозкам и иным международным перевозкам.

Как сообщалось ранее, 6 апреля 2020 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) признала депозитные ваучеры законной формой возврата денег за авиабилеты и призвала регуляторов всех стран разрешить законный оборот депозитных ваучеров авиакомпаний во избежание разрушительных последствий для авиационной отрасли. IATA оценивает объем текущей задолженности авиакомпаний по возвратам в 35

млрд долларов США, а падение выручки от продажи авиабилетов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, - на 44%.