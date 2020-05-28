Минздрав готовит критерии для оценки риска применения гидроксихлорохина

Дополнительные критерии для оценки врачом пользы и риска использования гидроксихлорохина (ГХХ) будут включены в седьмую версию временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", подготовленными Минздравом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Временные методические рекомендации содержат указания по контролю сердечного ритма у пациентов, получающих ГХХ, а также недопущению его приема больными с высоким риском развития аритмий", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что ГХХ, как и другие препараты для терапии COVID-19 не имеют зарегистрированных показаний по лечению коронавирусной инфекции, а пациенты, которым они назначаются, дают информированное согласие на применение этих лекарственных средств.

"По результатам мониторинга безопасности лекарственных препаратов гидроксихлорохина в период пандемии COVID-19 в России не выявлено летальных исходов, связанных с нарушением ритма у пациентов на фоне приема ГХХ", - пояснили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что министерство располагает всеми последними данными по эффективности и безопасности лекарственных препаратов, применяемых при терапии COVID-19.

Как ранее сообщала "РГ", всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, пока не будут получены дополнительные данные о его безопасности.