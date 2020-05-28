Nissan пообещал привезти в Россию новые модели и электрокар

После обнародования стратегии развития Nissan до 2023 года, один из пунктов которой - ликвидация бренда Datsun, российское представительство компании конкретизировало планы по российскому рынку: обещаны новые кроссоверы и электрокар.

Как рассказали в Nissan, внимание будет уделено обновлению линейки автомобилей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. Также на российский рынок будут выведены новые и обновлённые модели, которые получат последнюю версию систем помощи водителю ProPilot.

"Мы знаем, что кроссоверы и внедорожники, такие как Qashqai, X-Trail и Murano, пользуются особой популярностью у российских потребителей. Эти модели адаптированы к локальным условиям эксплуатации и производятся в России, и в ближайшие годы мы представим их обновлённые версии. Более того, мы планируем предоставить покупателям в России возможность официально приобрести электрический автомобиль Nissan", - сообщил Франк Торрес, вице-президент, отвечающий за операции Nissan в России.

Очевидно, что электрический автомобиль - Nissan Leaf последнего поколения. ОТТС на модель был получен компанией ещё в 2018 году.

Производство Datsun на АвтоВАЗе в Тольятти завершится в декабре 2020 года. Услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для владельцев автомобилей бренда будут осуществляться через сеть авторизованных дилерских центров Nissan.