Парижская филармония возобновила концерты

Парижская филармония возобновила проведение концертов. Правда, они пока проходят при пустом зале и транслируются через платформу Philharmonie Live. Первая репетиция после двухмесячного перерыва, а за ней и выступление состоялись в среду, 27 мая.

Как пишет Le Figaro, музыканты пытаются приспособиться к новым условиям. Обычно те, кто играют на одном виде инструментов, собраны в компактные группы, чтобы добиться наилучшего звучания. Теперь же им приходится соблюдать дистанцию в 1,5 метра для скрипок или виолончелей, в 2 метра для духовых. К тому же дирижеру стало чрезвычайно сложно поддерживать визуальный и слуховой контакт с музыкантами.

Но несмотря на эти трудности, музыканты рады вернуться в концертный зал, они сравнивают это с возможностью "дышать полной грудью после глубоководного погружения".

Как отметил генеральный директор филармонии Лоран Бейль, поскольку музыканты рассажены друг от друга, у каждого из них теперь есть своя партитура, каждому предоставлены специальные салфетки для чистки инструментов. А вот маски во время репетиций и концертов он не носят, защитные средства приспущены на подбородок, чтобы не мешать. Расстояния, на котором они сидят, вполне достаточно для предотвращения риска заражения (это было проверено ранее Венской филармонией и рядом немецких оркестров).

Парижская филармония не единственная возобновила свою деятельность, концерты классической музыки начали давать оркестры и в других французских городах. Все они транслируются по радио, телевидению или в Сети. И вопрос, когда же публика сможет вернуться в зал, пока остается без ответа.