Вирус - самая жестокая форма демократии. Равны перед ним все, от высокого вельможи до последнего бродяги. Но история знает случай, когда перебороть грозную болезнь помог не только иммунитет, но прежде всего - сила характера и особо важный статус пациента.

В разгар свирепой эпидемии оспы, 12 (23) октября 1768 года, императрица Екатерина II первой в России сделала себе, а затем и наследнику престола, 14-летнему Павлу Петровичу, прививку от страшной болезни. Пошла на огромный риск. Одержала победу. И стала для подданных примером не только, как сейчас сказали бы, "ответственного отношения к здоровью". Но и гораздо более важных вещей - которые и нынешним руководителям разного калибра хорошо бы взять за образец.

История эпидемии

Эпидемия 1768 года была в России далеко не первой. Болезнь на протяжении веков ходила по континентам кругами и волнами. Умирали от оспы до 40% зараженных, особенно часто - маленькие дети (в России - каждый седьмой ребенок). Если вы не видели фотографии больных, то и не надо - они ужасны. Оспа уносила до миллиона жертв в Европе, в России больше. Не обходила высоких вельмож - в 1730 году от нее умер последний потомок Петра I по мужской линии, 14-летний Петр II.

Г. Молчанов. Портрет Петра II. 1730 год.

Сама Екатерина II оспой не болела, но очень ее опасалась. Оспу незадолго до свадьбы перенес ее жених, царь Петр Федорович - и до конца жизни страдальчески смотрел в зеркало на свое изуродованное лицо. Екатерина откровенно признавалась в письме прусскому королю Фридриху II:

"С детства меня приучили к ужасу перед оспою, в возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас... Весной прошлого года (1768 - Авт.), когда эта болезнь свирепствовала здесь, я бегала из дома в дом... не желая подвергать опасности ни сына, ни себя. Я была так поражена гнусностию подобного положения, что считала слабостию не выйти из него. Мне советовали привить сыну оспу. Я отвечала, что было бы позорно не начать с самой себя и как ввести оспопрививание, не подавши примера? Я стала изучать предмет... Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество народа? Я думала, что, избирая последнее, я избрала самое верное..."

А. Антропов. Портрет Екатерины II. 1766 год.

История выбора

В этих строках - суть характера императрицы. Да, болезнь жертв не выбирает. Но выбор есть у человека - заранее смириться или встать "из окопа в атаку". Екатерина была красавицей - статная, с прямой спиной, густыми каштановыми волосами и прекрасным цветом лица. В 1768 году ей было всего 39 лет. Ни смерть, ни уродливые шрамы в ее планы не входили. Потеря сына и близких - тем более.

Но главное - Екатерина была монархом не обычным, а просвещенным. И, действительно, умела, как она выразилась, "изучать предмет".

Ее письмо Фридриху II - стремление переубедить категорического противника оспопрививания. Задача сложная. В те годы лишь в Англии врачи рисковали делать от оспы прививки. Британцы переняли метод в 1718 году от турок, опробовали - без малейшего сочувствия - на преступниках-смертниках и воспитанниках сиротских приютов. А когда опыт удался, сделали прививку даже семье короля Британии Георга I.

Метод прививок тогда был один - вариоляция, когда здоровому человеку через разрезы на руке протягивали нитки или ткань, смоченную в содержимом оспенных пузырьков (пустул) больного. Инфекция попадала в кровь, человек заражался. Смертность после вариоляции составляла 2%, то есть в 20 раз меньше обычной. Но риск сохранялся, и после гибели нескольких знатных персон прививок стали бояться. Во Франции их и вовсе запретили в 1862 году специальным актом парламента.

Опасались прививок и в России. Как писал историк С.М. Соловьев, "медики вопили против безумной новизны, вопили против нее проповедники с кафедр церковных... Екатерина решила собственным примером уничтожить колебание русской публики".

Трусливой императрица не была никогда, а предусмотрительной - всю жизнь. К выбору доверенного врача подошла серьезно. Самым искусным в прививочном деле в то время считался англичанин Томас Димсдейл (Thomas Dimsdale).

На него и пал выбор императрицы.

Томас Димсдейл.

История болезни

За несколько месяцев до этого большую экспертно-разведывательную работу провели российские дипломаты и шпионы. В том числе бывший резидент русской разведки в Стокгольме, воспитатель цесаревича Павла граф Никита Панин и русский посланник в Лондоне Алексей Мусин-Пушкин. Миссия была выполнена быстро и деликатно, и летом 1768 года Димсдейл вместе с сыном прибыли в Санкт-Петербург. К тому времени тревога при дворе почти дошла до отметки "паника": в конце мая, накануне своей свадьбы, от оспы скончалась молодая графиня Шереметьева, жених которой был наставником юного цесаревича Павла.

И. Аргунов. Портрет графини А.П. Шереметевой-младшей.

Кольцо инфекции сжималось.

Как была сделана прививка высочайшей пациентке и как протекала ее болезнь, Димсдейл рассказывает в своих воспоминаниях подробным языком амбулаторной карты. Четвертое издание его труда "Нынешний способ прививания оспы..." увидело свет в Санкт-Петербурге в 1870 году в русском переводе "порутчика Луки Сичкарева" и хранится сейчас в фондах Государственного исторического музея.

Труд Томаса Димсдейл"Нынешний способ прививания оспы...".1770 год.

Попрактиковаться на "принудительных добровольцах" не удалось: один тяжело заболел, второй - не среагировал... Екатерина решительно прекратила томительное ожидание, да и рисковать предпочла - сама. Оспенный материал для нее взяли от заболевшего 6-летнего кадета Саши Маркова. Мать ребенка была в ужасе, отец уговаривал и ободрял ее. Ночью спящего, закутанного в одеяло Сашу привезли в царский дворец, потайным ходом провели в покои Екатерины и "с руки на руку" перенесли зараженную лимфу.

После чего государыня уехала в Царское Село.

Пять или шесть дней она чувствовала себя хорошо и вела обычный образ жизни - приемы, обеды, встречи... О чем тогда молились придворные и визитеры, понять несложно - известие об инфицировании царицы тайной оставалось недолго. На пятый день Екатерина почувствовала недомогание и сразу уединилась. Дальнейшая история ее болезни скрупулезно зафиксирована Димсдейлом: жар, озноб, жжение в горле, набухшие подчелюстные железы, появление первых оспин, которые лопаются, темнеют, исчезают. Полоскания смородиновым морсом. Глауберова соль от постоянной головной боли. Тревога. Отсутствие аппетита. Легкая пища. Обильное питье. Снова жар...

И наконец - долгожданное выздоровление, о котором торжественно сообщили народу 29 октября 1768 года.

История выздоровления

От оспы был привит и наследник престола (донором стал младший сын придворного аптекаря Брискорна). Болезнь он перенес легко. Выздоровел и отрок Саша Марков - вместе со всем семейством ему впоследствии был пожалован дворянский титул, фамильный герб, солидное денежное содержание и новая фамилия - Оспенный.

От сердца отлегло у всех участников истории, но больше всех, пожалуй, у Димсдейла. Для него по приказу императрицы все эти дни держали наготове почтовую карету - дабы в случае смерти пациентки скрыться из страны от самосуда. Екатерина нравы своих царедворцев знала хорошо. А доктора она одарила по-царски: баронский титул, 500-фунтовая ежегодная пенсия (огромная сумма), звание лейб-медика и чин действительного статского советника.

Синод и Сенат направили императрице приветствия, писанные высоким штилем, она скромно благодарила. 21 ноября 1768 года было объявлено в России днем торжества в честь "великодушного, беспримерного и знаменитого подвига" Екатерины. В театре спешно поставили балет "Побежденное предрассуждение", для простонародья напечатали сотни лубочных картинок - пропаганда работала на полную мощь. Метод вариоляции пошел в массы и применяться стал повсеместно...

Оспопрививание детей в деревне. 1906 год.

Обязательной прививку от оспы сделала советская власть в 1919 году. У многих рожденных в СССР на руке два круглых шрамика - след от вакцинирования в роддоме. Окончательно победить оспу на земном шаре смогли только в 1980 году

В СССР с 1952 года оспу прививали каждому гражданину уже на первом году жизни.

Доктор Димсдейл продолжил свою практику в Англии, но вернулся в Россию через 13 лет - чтобы привить теперь уже внуков императрицы.

Ее наследник, император Павел I был убит в Михайловском замке в ночь на 12 марта 1801 года. Прививок против дворцовых заговоров, увы, не изобретено.

Справка о прививке ребенка от оспы для поступления в учебное заведение. 1906 год.

Живчик и умница Саша Оспенный подростком был принят и обласкан при дворе. Закончил Пажеский корпус, но с карьерой и службой не сложилось. Сохранились его письма к Екатерине со слезными просьбами насчет денег и жалобами на жизнь. Умер, не оставив потомства, в 1800 году.

Имя императрицы Екатерины II по-прежнему сопровождается титулом "Великая".