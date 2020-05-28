Почему седаны до 2015 года признаны опасными

На рынке автомобилей с пробегом большой популярностью пользуются седаны, выпущенные во второй половине прошлого десятилетия. В тот момент они получили высшие оценки по методикам Euro NCAP и NHTSA, однако современные краш-тесты выявили большие проблемы с безопасностью этих авто.

Этим вопросом активно занимается американский институт IIHS, который финансируется крупными страховыми компаниями. С 2012 года в практику краш-тестов он ввел новое правило.

Все автомобили проходят имитацию ударов по касательной: на скорости 64 км/ч с малым перекрытием 25 процентов. Такие аварии в реальной жизни происходят при попытках водителя избежать лобового столкновения. Оценки даются по четырехбалльной шкале, пишет aif.ru.

Для сравнения, европейцы по методике Euro NCAP проводят краш-тесты, воссоздающие условия лобового столкновения на скорости 60 км/ч. Автопроизводители эту тему знают и разрабатывают конструкции таким образом, чтобы машины получали высшие отметки на испытаниях. То есть безопасность машины ориентируется не на реальные условия, а на лабораторные. Поэтому методика IIHS выявила целый ряд слабых мест у автомобилей, с блеском прошедших европейские тесты.

Во время удара по касательной вся сила толчка приходится, как правило, на фару и проникает дальше в крыло, минуя лонжерон, который должен гасить ее. В итоге часть кузова вдавливается внутрь кабины, а манекены получают серьезные травмы.

Почти все популярные модели классов А, В, и С провалили краш-тесты в 2012-2015 годах. Самыми опасными оказались седаны, столь ходовые на российском вторичном рынке. Среди "двоечников" - Kia Rio, Mazda 2, Toyota Yaris и Ford Fiesta. Еще худшие результаты показали Nissan Versa, Mitsubishi Mirage, Hyundai Accent и Fiat 500.

Компактные седаны также вели себя отвратительно. Здесь и Chevrolet Cruze, и Chevrolet Aveo, и Volkswagen Tiguan первого поколения. Премиальные BMW 3 серии, Mercedes С-класса и Audi A4 также получили низкие баллы.

В целом из 60 моделей, получивших высшие баллы на Euro NCAP, больше половины получили плохие оценки от IIHS в 2013-2015 годах. После 2015 года ситуация начала меняться. Автопроизводители стали вносить конструктивные изменения в седаны, укреплять нижнюю часть кузова. Вывод - не стоит доверять оценкам безопасности автомобилей, выпущенных 5-8 лет назад.