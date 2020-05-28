Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.05.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Почему седаны до 2015 года признаны опасными

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На рынке автомобилей с пробегом большой популярностью пользуются седаны, выпущенные во второй половине прошлого десятилетия. В тот момент они получили высшие оценки по методикам Euro NCAP и NHTSA, однако современные краш-тесты выявили большие проблемы с безопасностью этих авто.

Фото: iStock
При каких ДТП рамные внедорожники становятся опасными для владельцев

Этим вопросом активно занимается американский институт IIHS, который финансируется крупными страховыми компаниями. С 2012 года в практику краш-тестов он ввел новое правило.

Все автомобили проходят имитацию ударов по касательной: на скорости 64 км/ч с малым перекрытием 25 процентов. Такие аварии в реальной жизни происходят при попытках водителя избежать лобового столкновения. Оценки даются по четырехбалльной шкале, пишет aif.ru.

Для сравнения, европейцы по методике Euro NCAP проводят краш-тесты, воссоздающие условия лобового столкновения на скорости 60 км/ч. Автопроизводители эту тему знают и разрабатывают конструкции таким образом, чтобы машины получали высшие отметки на испытаниях. То есть безопасность машины ориентируется не на реальные условия, а на лабораторные. Поэтому методика IIHS выявила целый ряд слабых мест у автомобилей, с блеском прошедших европейские тесты.

Во время удара по касательной вся сила толчка приходится, как правило, на фару и проникает дальше в крыло, минуя лонжерон, который должен гасить ее. В итоге часть кузова вдавливается внутрь кабины, а манекены получают серьезные травмы.

Фото: iStock
Как сбить цену при покупке подержанного автомобиля

Почти все популярные модели классов А, В, и С провалили краш-тесты в 2012-2015 годах. Самыми опасными оказались седаны, столь ходовые на российском вторичном рынке. Среди "двоечников" - Kia Rio, Mazda 2, Toyota Yaris и Ford Fiesta. Еще худшие результаты показали Nissan Versa, Mitsubishi Mirage, Hyundai Accent и Fiat 500.

Компактные седаны также вели себя отвратительно. Здесь и Chevrolet Cruze, и Chevrolet Aveo, и Volkswagen Tiguan первого поколения. Премиальные BMW 3 серии, Mercedes С-класса и Audi A4 также получили низкие баллы.

В целом из 60 моделей, получивших высшие баллы на Euro NCAP, больше половины получили плохие оценки от IIHS в 2013-2015 годах. После 2015 года ситуация начала меняться. Автопроизводители стали вносить конструктивные изменения в седаны, укреплять нижнюю часть кузова. Вывод - не стоит доверять оценкам безопасности автомобилей, выпущенных 5-8 лет назад.

#авто #Toyota