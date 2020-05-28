Почти половина россиян стали проводить больше времени в соцсетях

43% россиян во время режима самоизоляции стали проводить больше времени в соцсетях, чем до этого. Согласно исследованию Avast (есть у "РГ"), среди детей (до 18 лет) достигает 68%. Люди пенсионного возраста также стали активнее: 37% отметили, что чаще заходили в популярные соцсети.

Больше делиться каким-либо контентом в социальных сетях решило небольшое количество людей: всего 21%. Среднестатистическими пользователями, которые чаще всех выкладывали что-то в сети, были молодые женщины от 18 до 24 лет.

"Социальные сети и приложения являются отличными инструментами, помогающими людям общаться и сохранять позитивный настрой во время карантина, но нельзя забывать о конфиденциальности и безопасности, - рассказывает Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ. - Менее опытные пользователи, такие как дети и пожилые люди, должны быть особенно осторожны, чтобы не стать жертвой мошенников и не сообщить слишком много информации в результате неправильной настройки параметров конфиденциальности".

Исследователи отмечают, что самым популярным приложением, которое начали использовать россияне, ожидаемо стал Zoom - его установили 33% россиян. После него идет Instagram (18%), Discord (17%) и Telegram (15%). Tik-Tok отстал ненамного: им впервые воспользовались 14% опрошенных. Самая молодая аудитория (до 18 лет) чаще всего начинала использовать Zoom - всего 41% детей впервые использовали это приложение.