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28.05.2020 15:00
Рубрика: Видео

Пользователей восхитила полураздавленная, но все еще работающая Toyota

Текст: Вадим Давыденко

"Какая, однако, энергия и сила жизни", - писал в свое время Лев Толстой о кусте чертополоха в начале своей повести "Хаджи-Мурат". Неказистый сорняк, который писатель попытался сорвать для букета, поразил своей несгибаемостью и упорством. "Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь", восхитился классик колючим растением - измочаленным и полусорванным, но все еще живым - и именно с ним сравнил героя своей повести, боровшегося до конца и не сдавшегося.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Интересно, какие эпитеты и сравнения выбрал бы великий писатель, посмотрев это видео, где раздавленная практически всмятку Toyota Hilux отказывается верить в свою смерть и продолжает упорно ехать вперед и только вперед. Наверняка написал бы пару абзацев о несокрушимой мощи японского автопрома и суровости краш-тестов, которые Hilux прошел прежде, чем попасть в серийное производство.

Но что же произошло с отважным пикапом? На него упал метеорит, нечаянно наступила Годзилла (видео снято вблизи городка Чианг Рай на севере Таиланда, так что варианты с экзотическими чудищами исключать не стоит) или он рухнул с горной вершины на дно глубокого ущелья? Этого мы, к сожалению, из видео узнать не можем.

Отдельных слов восхищения, на наш взгляд, заслуживает и водитель машины, спокойно сидящий в смятой кабине и невозмутимо ведущий Toyota вперед, к новым приключениям, испытаниям и победам.

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#видео #Toyota