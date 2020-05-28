Рами пожалуется на "Сочи" в ФИФА и Спортивный арбитражный суд

Спортсмен считает, что клуб имеет перед ним долги и намерен получить их, обратившись в эти инстанции. Ранее стало известно, что "Сочи" аннулировал контракт с игроком. По данным "СЭ" это произошло из-за того, что Рами скрыл тяжелую травму, из-за которой он не сможет продолжить профессиональную карьеру.

Рами перешел в "Сочти" нынешней зимой в статусе свободного агента. Однако так и не успел сыграть ни одного матча до вынужденного перерыва в чемпионате страны. Агент футболиста Рубен Косо Руис заявил, что футболист не получил ни одного евро, за все время, которое находился на контракте в клубе.

"Контракт с "Сочи" расторгнут, - цитирует ТАСС агента Рами. - Знаю, что клуб утверждает то, что он платил зарплату Адилю Рами. Это ложь! "Сочи" не заплатил ни одного евро". "Сочи" не платил Адилю зарплату за февраль, март, апрель и май. Мы говорили, о том, что у клуба есть 15 дней для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. Вчера этот срок подошел к концу. Теперь мы обратимся в ФИФА и CAS".

Футбольный клуб "Сочи" пока не сообщал о разрыве контракта с Рами и не комментировал претензии футболиста или его агента.