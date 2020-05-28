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28.05.2020 11:35
Рубрика: Легковые авто

Раскрыта тайна "вечного" билборда с Toyota Supra

Текст: Константин Руссов

На 101-ом шоссе в Сан-Франциско есть уникальный рекламный щит: раз в год на нём можно увидеть рекламу спорткара Toyota Supra, представленного в 1993 году. Билборду с изображением автомобиля идёт 28 год, и это долголетие не давало покоя журналистам The Drive.

Они выяснили, что рекламный щит принадлежит компании Clear Channel Outdoor, возглавляемой Бобом Шмиттом.

Фото: www.facebook.com/aaron.robinson.798
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Он рассказал, что раньше изображение на билборды наносилось краской вручную, то есть фактически каждый щит является своего рода картиной. Борд с Supra был последним, изготовленным по старой технологии, после чего компания перешла на более простой и дешёвый способ оклеивания щита виниловой плёнкой с отпечатанным рисунком и текстом на ней.

Clear Channel Outdoor решила не тратить время и деньги на закрашивание билборда с Toyota Supra чёрным, и до сих пор новая реклама на плёнке клеится поверх рисунка четвёртого поколения спорткара.

С картиной придётся навсегда попрощаться только в том случае, если на этом месте установят цифровой билборд, а пока раз в год в течение 6-8 часов, когда меняется реклама на плёнке, старая Supra всё ещё остаётся революционной новинкой.

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#Toyota