Раскрыта тайна "вечного" билборда с Toyota Supra

На 101-ом шоссе в Сан-Франциско есть уникальный рекламный щит: раз в год на нём можно увидеть рекламу спорткара Toyota Supra, представленного в 1993 году. Билборду с изображением автомобиля идёт 28 год, и это долголетие не давало покоя журналистам The Drive.

Они выяснили, что рекламный щит принадлежит компании Clear Channel Outdoor, возглавляемой Бобом Шмиттом.

Он рассказал, что раньше изображение на билборды наносилось краской вручную, то есть фактически каждый щит является своего рода картиной. Борд с Supra был последним, изготовленным по старой технологии, после чего компания перешла на более простой и дешёвый способ оклеивания щита виниловой плёнкой с отпечатанным рисунком и текстом на ней.

Clear Channel Outdoor решила не тратить время и деньги на закрашивание билборда с Toyota Supra чёрным, и до сих пор новая реклама на плёнке клеится поверх рисунка четвёртого поколения спорткара.

С картиной придётся навсегда попрощаться только в том случае, если на этом месте установят цифровой билборд, а пока раз в год в течение 6-8 часов, когда меняется реклама на плёнке, старая Supra всё ещё остаётся революционной новинкой.