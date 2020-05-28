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28.05.2020 18:47
Рубрика: Легковые авто

Автовладельцам Москвы разрешили не надевать маски

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Москвиче с 1 июня смогут не надевать маски при передвижении на личном транспорте. Об этом заявил радиостанции "Говорит Москва" первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Прогулки в Москве будут планироваться по прописке

"Для передвижения по городу в машине и на мотоцикле с 1 июня маска не понадобится", - сказал он.

Напомним, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания необходимо будет при любом выходе их дома, в том числе для прогулок и занятий спортом. В общественном транспорте, на работе, МФЦ, в магазинах, аптеках и любых других учреждениях нужно будет также использовать перчатки.