Автовладельцам Москвы разрешили не надевать маски

Москвиче с 1 июня смогут не надевать маски при передвижении на личном транспорте. Об этом заявил радиостанции "Говорит Москва" первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Для передвижения по городу в машине и на мотоцикле с 1 июня маска не понадобится", - сказал он.

Напомним, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания необходимо будет при любом выходе их дома, в том числе для прогулок и занятий спортом. В общественном транспорте, на работе, МФЦ, в магазинах, аптеках и любых других учреждениях нужно будет также использовать перчатки.