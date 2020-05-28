Названы условия открытия парикмахерских в Москве

Парикмахерские, которые сейчас закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, откроются при должном соблюдении москвичами всех ограничений. Об этом в эфире Первого канала рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, возобновить работу в условиях пандемии парикмахерским сложнее, чем химчисткам. В салонах красоты, объяснил Немерюк, сотрудники и клиенты контактируют намного дольше.

- Если мы не получим роста выявления заболевших, то в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг, - отметил чиновник.

С 1 июня, напомним, в Москве после вынужденного перерыва снова заработают непродовольственные магазины, ремонтные мастерские, автосалоны, прачечные и химчистки.