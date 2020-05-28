Почти 50 тысяч предприятий розничной торговли откроются в Москве с 1 июня. Сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"С первого июня откроются 47 398 предприятий розничной торговли, 9 149 предприятий бытового обслуживания", - рассказал Алексей Немерюк.

По его словам, возобновят работу и ярмарки выходного дня - всего пятого июня в городе откроются 82 торговые точки.

"Остаются закрытыми предприятия общественного питания, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны", - добавил Алексей Немерюк.

Напомним, в Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня. Пока останутся закрытыми кафе, столовые, бары и рестораны. При этом с 1 июня откроются магазины непродовольственных товаров, возобновят работу автосалоны и мастерские по ремонту одежды и обуви.