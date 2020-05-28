Прогулки в Москве будут планироваться по прописке

С 1 июня, как и было ранее объявлено, москвичи смогут выходить на прогулки. При планировании они должны руководствоваться графиком и местом прописки, рассказал журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Если вы проживаете в другом районе, полицейские не будут за это наказывать, штрафовать. Если вы, имея прописку в Бирюлево, гуляете в Медведково, то вы гуляете исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлево", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Если гуляет семья, вопросов к ней не будет, даже если у супругов разные адреса прописки. "В данном случае главное - соблюдение социальной дистанции", - заявил Немерюк.

Ранее была обнародована интерактивная "карта прогулок" для каждого жилого дома. И свой график нужно искать именно по месту постоянной регистрации. При этом рекомендуется гулять в радиусе 2 километров от дома, но это не обязательное требование. Главная цель - не допустить массовых гуляний, скопления людей. Ведь при этом будет невозможно соблюдать социальную дистанцию.