Власти Москвы обнародовали карту прогулок

В Москве официально опубликована интерактивная карта для прогулок, по которой можно выходить из дома после 1 июня даже без пропуска.

Карта размещена на портале мэра. Здесь можно вбить адрес своего дома и узнать даты для прогулок без пропуска. Перед этим нужно согласиться с правилами, которые уже публиковала "РГ".

Напомним, что с 1 июня можно заниматься спортом до 9:00 ежедневно и без дополнительных разрешений. А вот прогулки в более позднее время нужно планировать в соответствии с графиком. Можно отдаляться от дома на расстояние до 2 километров, дышать воздухом в открытых парках и скверах.

При этом нужно брать с собой фото документов, подтверждающих место жительства: например, скан паспорта с пропиской или договора аренды квартиры.