Собянин: Санитарные ограничения сохранятся до появления вакцины

"Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим", - сказал глава города. Сейчас Москва, по его словам, постепенно возвращается к нормальной жизни.

С 1 июня Москва перейдет ко второму этапу снятия ограничений. В городе откроются парки, непродовольственные магазины, автосалоны, ремонтные мастерские, прачечные и химчистки. Разрешат горожанам и прогулки, но пока по графику.

- Это плюс, спортом можно заниматься хоть с утра до вечера, но так как мы сделали график по домам, что каждый дом может гулять раз в три дня, соответственно, он и спортом раз в три дня может заниматься, - отметил Собянин. - А до 9 утра сколько угодно, каждый день, об этом идет речь. Это некая преференция тем, кто хочет позаниматься, побегать, погулять, это как раз часы, когда в городе еще свободно.