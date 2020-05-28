В Москве 27 мая зафиксировали рекордное число пассажиров

Впервые за 9 недель в Москве зафиксировано рекордное число пассажиров городского и личного транспорта - 4 миллиона 820 тысяч. Это количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток. Такую статистику озвучила пресс-служба департамента транспорта столицы.

По ее данным, в московском метрополитене за среду, 27 мая, совершено 1,97 млн поездок, что на 10 процентов больше, чем неделю назад 20 мая. На наземном городском транспорте - 1,31 млн поездок. Это выше на 12 процентов, чем на прошлой неделе. Число уникальных пассажиров общественного транспорта составило 1,57 млн человек.

Количество автомобилей в Москве выросло на 6% по сравнению с 20 мая и составило 2,5 млн. Число уникальных пассажиров в личном транспорте - 3,25 млн человек.

- Количество поездок стало заметно расти после отмены нерабочих дней, возобновления деловой активности и возвращения части горожан на рабочие места. В среду, 27 мая, зафиксировано максимальное число передвигающихся людей за 9 недель начиная с 30 марта - 4,82 млн. Это уникальные пассажиры общественного и личного транспорта, - рассказывают в департаменте.