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28.05.2020 14:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений

Текст: Сергей Бабкин

Введенные в Москве ограничения могут быть смягчены в ближайшее время. Об этом в программе "Время покажет" на Первом канале заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: РИА Новости
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"Будем наблюдать за динамикой, - отметил Немерюк, комментируя возможные последствия второго этапа выхода из ограничений. - Думаю, в ближайшее время, скорее всего, будет послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг".

Напомним, что с 1 июня в Москве открываются непродовольственные магазины, ремонтные мастерские, прачечные и химчистки.

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