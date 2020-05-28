Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений

Введенные в Москве ограничения могут быть смягчены в ближайшее время. Об этом в программе "Время покажет" на Первом канале заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Будем наблюдать за динамикой, - отметил Немерюк, комментируя возможные последствия второго этапа выхода из ограничений. - Думаю, в ближайшее время, скорее всего, будет послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг".

Напомним, что с 1 июня в Москве открываются непродовольственные магазины, ремонтные мастерские, прачечные и химчистки.