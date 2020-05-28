Власти Москвы объяснили правила пропусков с 1 июня

Москвичам потребуются пропуска "для иных целей" во время поездок в непродовольственные магазины. Об этом в эфире программы "Время покажет" на Первом канале заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как уже писала "РГ", непродовольственные магазины открываются в городе с 1 июня. "Если вы идете туда пешком, то никаких документов не требуется", - подчеркнул Немерюк. А если едете на общественном транспорте или машине, нужен будет пропуск. Если нет разрешения для работающих, то подойдут разовые пропуска "для иных целей". Они выдаются дважды в неделю.

Такая система сохранится до 14 июня, пока продолжается самоизоляция, добавил Немерюк.