На Чукотке по делу о гибели двух детей задержан коммунальщик

На Чукотке в рамках расследования уголовного дела о гибели двух детей задержан мастер жилищно-эксплуатационного участка. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Напомним, 12 мая днем двое братьев шести и семи лет в поселке Беринговский ушли гулять и не вернулись. Их тела нашли 14 мая под снегом. Как выяснилось, снежной массой мальчиков завалил машинист фронтального погрузчика, который сбросил ее из ковша, не заметив детей.

"По версии следствия, мастер жилищно-эксплуатационного участка, осуществлявший контроль за производственным процессом уборки снега, не принял необходимых мер к обеспечению безопасности производства вышеуказанных работ", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Обвиняемый был задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения "в виде запрета определенных действий".