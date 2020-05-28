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28.05.2020 04:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке бросившие зверей голодными владельцы зоопарка забрали их

Текст: Ольга Журман

Во Владивостоке хозяева контактного зоопарка, оставившие без присмотра зверей, решили их забрать, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя владивостокского океанариума.

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Вывозил животных учредитель компании ООО "Планета", а не ее директор. Фирма задолжала океанариуму значительную сумму за аренду помещения, что, видимо, и стало поводом для сотрудников исчезнуть, оставив без еды и воды зверюшек: енотов, дикобразов, филина и попугаев.

Сообщается, что по факту возбуждено дело по статье "Жестокое обращение с животным".

"Животных вывозили частями со вчерашней ночи, их перевезли на базу отдыха, где сейчас находятся и другие звери", - сказал собеседник агентства.

Руководство океанариума намеревается взыскать долг за аренду через суд, поскольку на предложение платить в рассрочку - по 15-20 тысяч в месяц, владельцы контактного зоопарка отказались.

Кстати, последние несколько дней неравнодушные жители города приносили брошенным зверям продукты. Их передали учредителю зоопарка, когда он забирал животных.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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