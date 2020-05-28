Бекмамбетов с женой сделали фото в образе татарской семьи на самоизоляции

Помощница президента Республики Татарстан Наталия Фишман выложила на своей странице в Instagram фотографии, где они вместе с супругом режиссером Тимуром Бекмамбетовым предстали в образе татарской семьи.

Таким способом пара решила поздравить жителей республики со 100-летием образования ТАССР.

На фото муж и жена позируют в национальных одеждах на фоне деревянного дома, оформленного в татарской стилистике. На одном из снимков пара, как положено по веянию времени, находятся в масках, но все это преподносится с татарским колоритом.

К слову, декрет об образовании ТАССР был подписан 27 мая 1920 года. На конец весны в республике планировались массовые праздничные мероприятия по этому случаю, но из-за пандемии они были перенесены на 30 августа.

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