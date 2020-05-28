Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что изменчивость погоды впечатляет.

По его словам, до конца этой недели будет +20-23 в центре Европейской России, но уже первого июня резко похолодает, пишет РИА Новости. Вильфанд уточнил, что это связано с поступлением холодного воздуха из Арктики. Заморозков не будет, но температура упадет до 12-15 градусов. Такая погода продержится несколько дней.

Также резко понизится температура в ближайшие дни в Красноярском крае и в Иркутской области, где будет на четыре-шесть градусов ниже нормы. В Новосибирской и Омской областях - на два градуса ниже нормы, рассказал синоптик. Резкое похолодание ожидается и в Якутии. Здесь вторжение холодных масс приведет к понижению температуры на 10-15 градусов. Тепло сохранится только на Урале.

В целом же, по предварительным прогнозам, первый летний месяц будет вполне благоприятным. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в пределах климатической нормы погода ожидается в Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина. На один-два градуса теплее нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.