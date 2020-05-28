В центре Омска, на улице Чокана Валиханова, в реконструкцию которой инвестор вложил два миллиарда рублей, появились обшарпанные киоски.

Видавшие виды ларьки предприниматели разместили на самом видном месте - рядом с музеем Кондратия Белова. При этом умудрились не только сломать мешающее им ограждение, но и покорежили гранитную плитку. Любители прогулок по "омскому Арбату" возмущены.

- Мы уже приняли меры для выноса этих нестационарных торговых объектов за пределы комплекса, - сообщила мэр Омска Оксана Фадина.

Это далеко не первый случай, когда киоски в бойких местах города предприниматели устанавливают, не имея на то законных оснований. Число сомнительных торговых точек множится, хотя в прошлом году началась активная "прополка" уродующих город "сорняков". Некоторые торговые точки приходится убирать многократно. Одни и те же киоски кочуют с места на место, констатируют в департаменте городской экономической политики.

Проблема - в том числе и в отсутствии активной поддержки со стороны правоохранительных органов. Информация о незаконно установленных торговых объектах поступает в полицию постоянно, однако штрафы не останавливают предпринимателей, и они снова начинают торговать там, где им нравится.

Прикрыть лавочки не позволяет и несовершенная нормативная база. Например, если киоск стоит не на муниципальной земле, убрать его власти не имеют права. Даже Роспотребнадзор может закрыть точку только в том случае, если нарушены санитарные правила. Поэтому нестационарные торговые объекты (НТО) растут, как грибы после дождя. По данным департамента экономической политики, в прошлом году на территории Омска было выявлено 3 048 нестационарных торговых объектов, годом ранее их было на три десятка меньше. При этом 821 киоск находился на частной территории, и это на семнадцать процентов больше, чем в 2018-м.

Власти надеются, что упорядочить размещение НТО в Омске поможет совместная работа с правоохранительными органами. Стороны подписали соглашение "О порядке взаимодействия структурных подразделений при осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением порядка размещения нестационарных торговых объектов".

Между тем

Городской координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства одобрил пилотный проект организации уличной торговли. Первые объекты в формате стрит-ретейла должны появиться на улице Лермонтова (участок от площади Ленина до улицы Пушкина) в следующем году. А пока специалистам предстоит согласовать эскизы измененных фасадов, витрин и вывесок с собственниками торговых объектов, изучить возможность наполнения пространства современными объектами НТО. Уже начались работы по благоустройству Театральной площади.

- Мы не боремся с уличной торговлей, а хотим, чтобы она была организована по современным стандартам и на законных основаниях, - подчеркивает мэр Оксана Фадина. - Наша задача - организовать городское пространство таким образом, чтобы было комфортно и для бизнеса, и для омичей.