Дагестан получит почти 2 млрд рублей на строительство трех медцентров

Почти два миллиарда рублей получит от правительства Республика Дагестан на строительство трех многофункциональных медицинских центров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Общая мощность медучреждений составит 200 коек.

"В каждом из этих центров будет установлено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы и другие необходимые медицинские изделия, а также будут оборудованы лаборатории для диагностики инфекционных заболеваний", - рассказал глава правительства. Это, полагает он, позволит повысить качество медицинской помощи для жителей республики.

Эпидемиологическая ситуация в Дагестане по-прежнему признана не самой благоприятной и ранее стала предметом отдельного совещания у президента. Глава государства в том числе распорядился помочь республике силами МЧС и Министерства обороны.