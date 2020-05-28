В Северную Осетию для борьбы с COVID-19 прибыли медики из Москвы

- В профессионализме наших коллег из Осетии мы не сомневаемся, но хотим поделиться опытом организации работы ковид-центров. Надеемся, наше сотрудничество будет полезно как докторам республики, так и нам, - отметил руководитель группы Константин Покровский.

Среди прилетевших врачей - реаниматолог, инфекционист, пульмонолог и врач КТ-диагностики, а сам Покровский ранее координировал работу одного из инфекционных госпиталей Москвы. У всех специалистов есть опыт работы в "красной зоне", они смогут оперативно консультировать местных медиков и помогать с индивидуальным лечением для тяжелых больных. Московские врачи пробудут в Северной Осетии по меньшей мере две недели.

Тот же борт, что доставил медиков в аэропорт Беслан, привез в республику средства индивидуальной защиты и лекарства для лечения симптомов коронавируса - антибиотики, противовирусные, противомикробные препараты на суммы больше 55 миллионов рублей.

На появившемся в Сети видео Константин Покровский рассказал, что Москва уже прошла пик коронавируса, поэтому столичные врачи успели набраться опыта, а теперь готовы помогать другим коллегам по всей стране.

Ситуация с коронавирусом в республике остается напряженной, по последним данным всего в Северной Осетии выявили 2 858 случаев, 51 из них за последние сутки. Три человека с диагнозом COVID-19 скончались за день, всего количество летальных исходов достигло 44.

Как сообщалось ранее, помочь регионам России в борьбе с пандемией попросил президент России Владимир Путин. В ходе рабочей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным он отметил, что столичные медики накопили большой опыт в борьбе с коронавирусом и предложил отправить в субъекты бригады врачей, лекарства и медицинское оборудование.