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28.05.2020 20:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медико-социальный патронаж для пожилых в регионах станет доступнее

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов в рамках национального проекта "Демография" на оказание медико-социальных услуг жителям России старше 65 лет продлен до 15 июня. Это позволит большему количеству пожилых людей получить адресную медицинскую помощь.

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Как сообщает руководитель проекта "Демография" АНО "Национальные приоритеты" Евгения Кокорева, реализация программы предполагает вовлечение негосударственных клиник в создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. По результатам конкурса частным медицинским организациям будут предоставлены гранты из федерального бюджета.

Заявки и документы на участие представляются в Министерство труда и социальной защиты России. Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки документов: (495) 587 8889, доб. 12-70. Электронная почта: MahinaEP@rosmintrud.ru.

Напомним, что пилотный проект "Демография" с начала года реализуется в Бурятии, Мордовии, Татарстане, Алтайском, Камчатском и Ставропольском краях, Воронежской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Тюменской областях и Москве.

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