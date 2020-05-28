Медико-социальный патронаж для пожилых в регионах станет доступнее

Конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов в рамках национального проекта "Демография" на оказание медико-социальных услуг жителям России старше 65 лет продлен до 15 июня. Это позволит большему количеству пожилых людей получить адресную медицинскую помощь.

Как сообщает руководитель проекта "Демография" АНО "Национальные приоритеты" Евгения Кокорева, реализация программы предполагает вовлечение негосударственных клиник в создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. По результатам конкурса частным медицинским организациям будут предоставлены гранты из федерального бюджета.

Заявки и документы на участие представляются в Министерство труда и социальной защиты России. Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки документов: (495) 587 8889, доб. 12-70. Электронная почта: MahinaEP@rosmintrud.ru.

Напомним, что пилотный проект "Демография" с начала года реализуется в Бурятии, Мордовии, Татарстане, Алтайском, Камчатском и Ставропольском краях, Воронежской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Тюменской областях и Москве.