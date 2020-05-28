На Кубани с 1 июня отдыхающих примут 200 здравниц

Буквально за три дня до старта курортного сезона - 2020 на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал окончательный реестр предприятий санаторно-курортного комплекса края, которым с первого июня при соблюдении всех условий разрешено возобновить работу. В этом реестре 200 предприятий, имеющих медицинскую лицензию.

Они расположены не только в прибрежных черноморских городах, но и в Апшеронске, Славянском районе, Краснодаре. "Подчеркну, туристы могут только оздоравливаться - путешествия по краю запрещены, - сказал глава региона. - Санаторий должен организовать трансфер гостей, контролировать их перемещение. Кроме того, обо всех приезжающих санатории должны информировать местную администрацию. Главы должны держать на личном контроле - когда, какие группы прибывают".

Что касается детских здравниц, то с первого июня ни одна из них не открывается. Ожидается, что они начнут принимать детей с июля. Пока же вместе с родителями ребята могут приехать на отдых в санатории, имеющие медицинские лицензии и вошедшие в утвержденный Роспотребнадзором реестр. Готовясь к их открытию, минкурортов Кубани выпустило две памятки - для отдыхающих и для принимающей стороны. Главное требование к гостям - они должны иметь справку об отсутствии коронавируса.

Что касается администраций здравниц, то туристов им теперь придется встречать по приезду/прилету на тщательно продезинфицированном транспорте и рассаживать в шахматном порядке. Рядом с санаториями должна появиться торговая точка (аптека), где туристы смогут купить маски с перчатками. В числе обязательных требований к здравницам - дезинфекция воздуха в местах общего пользования и дозаторы с антисептиками в каждом помещении. Кроме того, санитарные врачи требуют проветривать их, тщательно мыть посуду, убираться в номерах, а также контролировать ношение масок своими отдыхающими. А от персонала требуется еженедельно проходить тест на COVID-19. Все лечебные процедуры - только по предварительной записи. Что касается питания в санаториях, то здесь эпидемиологи рекомендуют лишь соблюдать социальную дистанцию при его организации, будь то шведский стол или столовая.

Есть в памятке и рекомендации на случай ЧП - выявленного на месте коронавируса: такого отдыхающего придется незамедлительно изолировать, причем все условия на этот счет должны быть продуманны заранее.

В четверг на заседании оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что следующие этапы открытия курортного сезона будут обсуждены в начале июня.

"Если эпидемиологическая обстановка позволит, в первый летний месяц откроем и ряд других предприятий отрасли", - сказал губернатор. При этом он напомнил, что морские пляжи и набережные остаются закрытыми.