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28.05.2020 15:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме ответили на советы экс-посла США о водной блокаде Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Рекомендации бывшего посла США на Украине Джона Хербста киевским властям продолжить водную блокаду Крыма являют собой запредельный цинизм. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Парламентарий счел советы вышедшего в отставку американского дипломата демонстрацией неуважения как к самой Украине, так и ее руководству, которому таким образом тот отказывает в праве проводить самостоятельную политику.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Фактически Хербст говорит о том, что целью Киева должно стать максимальное ухудшение жизни крымчан, - возмутился Бахарев.

При этом депутат подчеркнул, что, если, по мнению Хербста, продолжение водной блокады полуострова ускорит его возвращение под юрисдискцию Киева, остается только удивляться "степени неадекватности" человека, что несколько лет подряд во многом определял политику Соединенных Штатов в отношении Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что во время онлайн-конференции друзей Украины в США Хербст рекомендовал украинским властям "сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма"​​​, а также выступил за новые санкции против России.

Депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев на заседании Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму призвал Организацию Объединенных Наций отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины.

Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией. Эти поставки покрывали до 90 процентов потребностей республики в воде. За минувшие годы в Крыму был реализован проект использования подземных вод для водоснабжения населения полуострова.

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