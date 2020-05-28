В Калмыкии саперы подорвали подземный склад боеприпасов 1942 года

В Калмыкии саперы завершили разминирование и уничтожение подземного артиллерийского склада боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Из блиндажа было извлечено и подорвано свыше 700 снарядов различного калибра.

Работы по разминированию территории площадью в 10 гектаров начались в конце апреля. После проведения инженерной разведки саперы обнаружили 200 снарядов и других взрывоопасных предметов. Они были извлечены и взорваны в безопасном месте.

Однако работы были продолжены, так как в 1942 году на этом месте располагался немецко-фашистский тыловой опорный пункт с артиллерийскими складами и сетью подземных блиндажей. На обезвреживание других снарядов потребовалось еще около одного месяца.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в прошлом году на территории Калмыкии саперы обезвредили свыше 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.