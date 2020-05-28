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28.05.2020 00:31
Рубрика: Общество

Рогозин сообщил подробности создания новой орбитальной станции

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: Егор Алеев/ТАСС Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: Егор Алеев/ТАСС

После 2030 года Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию. Она станет штабом всей орбитальной группировки РФ, может использоваться для заправки спутников и космических кораблей, а также сборки конструкций для полетов на Марс и Луну.

Фото: iStock
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"Фактически мы создаем ступеньку для покорения дальнего космоса за счет того, что эта станция будет обладать таким функционалом", - рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время трансляции на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

При создании станции будут использованы модули, которые раньше планировалось отправить к Международной космической станции (МКС). Речь идет о двух резервных модулях. Один из них - узловой и он уже создан, второй - энергетический, который позволит обеспечить станцию питанием.

По задумке специалистов, на орбите можно будет собирать космические конструкции, так как поднимать их с Земли очень сложно и тяжело, необходима мощная ракета. На станции такой работой будет заниматься будет экипаж, пишет ТАСС. Планируется также проводить здесь ремонт, обслуживание, замену агрегатов и деталей, которые будут необходимы либо на самой станции, либо для космических систем. Сами эти аппараты и системы будут строить на принципах открытой архитектуры.

Напомним, о планах по созданию новой орбитальной станции Рогозин сообщил 25 мая. Пока не ясно, какой она будет, международной или национальной, посещаемой или обитаемой. Это вопрос, который решат в ближайшее время, но техническая подготовка должна начаться уже сейчас, отметил глава "Роскосмоса". Необходимость создания новой станции вызвана тем, что МКС, по его мнению, просуществует еще 7-10 лет, поскольку есть усталость конструкции и заданный ресурс модулей.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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