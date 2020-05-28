Российский космический хоррор "Спутник" собрал более 1 млн просмотров

Первый отечественный космический хоррор "Спутник" набрал более миллиона просмотров в Сети за месяц проката. Тем стал самым популярным релизом этого года на всех онлайн-площадках, где состоялась его премьера.

О чем сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures Studio.

Премьера картины прошла 23 апреля на more.tv, Wink и ivi.

Изначально фильм планировался к широкому кинопрокату с премьерой в апреле, но из-за ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекцией, создатели вынуждены были выпустить свою работу в онлайн-формате.

Действие ретро-хоррора "Спутник" разворачивается в СССР в начале восьмидесятых, когда космонавт привозит в себе с орбиты инопланетного гурмана - паразита-симбиота.

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