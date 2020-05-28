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28.05.2020 19:04
Рубрика: Бензин

Розничные цены на автомобильное топливо не меняются с начала года

Текст: Сергей Тихонов
С начала года средние потребительские цены на бензин выросли на 0,2%, а на дизель снизились - на 0,2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Не стала исключением и предпоследняя неделя мая. За период с 18 по 24 мая этого года средняя цена бензина повысилась на 1 копейку, до 44,84 рубля за литр, а на дизельное топливо, наоборот, понизилась на 2 копейки, до 47,69 рубля за литр.

С 18 мая бензин марки АИ-92 подорожал на 2 копейки до 42,4 рубля за литр. Средняя цена на бензин марки АИ-95 выросла на 1 копейку до 45,84 рубля за литр, а стоимость марки АИ-98 не изменилась - 52,07 рубля за литр.

Правительство запретило ввоз топлива в Россию до октября

Снижение средних цен на бензин было зафиксировано в 6 центрах, а рост в 8 центрах субъектов Федерации. Наибольшее падение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Вологде - на 0,8%, а рост в Перми - на 0,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге за указанный период цены на автомобильное топливо не изменились.

Производство бензина суммарно с 18 по 24 мая выросло на 10,2%, а дизельного топлива - на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Относительно объемов производства в апреле этого года бензина выпустили на 29,2% меньше, а дизеля - на 9,5% меньше.