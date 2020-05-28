СК показал кадры следственных действий по делу о реабилитации нацизма

Следственный комитет после сообщения о новых обвиняемых по уголовному делу о размещении портретов нацистских вождей в ходе виртуальной акции "Бессмертный полк", показал кадры своих следственных действий.

Но это снято не про новых обвиняемых. Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве Александра Бастрыкина, следственным действиям на кадрах минимум две недели. Но они касаются именно серии уголовных дел, которые были возбуждены по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ - "реабилитация нацизма".

Напомним, 10 мая 2020 года неизвестные лица разместили в открытом доступе в Сети фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, причем публикация сопровождалась комментарием, что на фотографии запечатлен полковник Алексеев В.М.

Но этот случай оказался не первым. До него 3 мая кто-то разместил на сайте "Банк памяти" анкету с фотографией Адольфа Гитлера и написал, что это участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо. Гитлера попытались разместить и 7 мая под русской фамилией якобы погибшего бойца.

Глава исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской тогда сказал, что благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен фото нацистов и связанных с ними изображений. Но единицы "просочились из-за очень неплохого фотомонтажа". Ну а фото Гиммлера появилось на сайте "Бессмертного полка" в Ростове- на-Дону.

Следственный комитет выяснил, что много подобных снимков пытались разместить из-за границы. В основном из Эстонии и Украины. Но были и "умельцы" из нашей страны. Их в СК пообещали найти. И нашли быстро.