Новости

Исследование: В карантин люди сэкономили на одежде, косметике и транспорте 19:17
Андрей Воробьев: С понедельника в Подмосковье открываются парки 19:16
Собянин рассказал, когда в Москве откроют салоны красоты и фитнес-центры 19:11
Собянин: Проход на Красную площадь в день парада Победы ограничат 18:54
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности 18:49
Определена оптимальная для развития коронавируса температура 18:48
Автовладельцам Москвы разрешили не надевать маски 18:47
СК показал кадры следственных действий по делу о реабилитации нацизма 18:43
СМИ: Чемпионат Англии возобновится 17 июня 18:37
Стартовал снятый в самоизоляции сериал "Маленькая комната" 18:37
В Сочи похитили редчайшую рукопись Пушкина стоимостью в 75 млн рублей 18:34
Костюм Бэтмена Роберта Паттинсона показали при дневном свете 18:33
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток 18:26
Прогулки в Москве будут планироваться по прописке 18:23
Космонавт-испытатель Олег Артемьев призвал серьезно относиться к COVID-19 18:19
Создатель "Банд Лондона" приступил к работе над боевиком 18:19
Собянин: В Москве от COVID-19 умирает в разы меньше, чем в других городах 18:12
В Краснодаре подготовлен проект реконструкции кинотеатра "Аврора" 18:10
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей 18:09
СК настаивает на домашнем аресте мужчины, учинившего дебош в самолете 18:06
Резервный коронавирусный госпиталь развернули в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе 18:06
В Нижегородской области возбудили дело о фейках про вакцинацию 18:05
Власти Москвы пока не готовы к отмене пропускного режима 17:59
В Хакасии идут испытания беспилотных БЕЛАЗов в сети 5G 17:54
Три популярных российских сценариста запустили подкаст "Поэпизодный клан" 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 18:43
Рубрика: Происшествия

СК показал кадры следственных действий по делу о реабилитации нацизма

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет после сообщения о новых обвиняемых по уголовному делу о размещении портретов нацистских вождей в ходе виртуальной акции "Бессмертный полк", показал кадры своих следственных действий.

Но это снято не про новых обвиняемых. Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве Александра Бастрыкина, следственным действиям на кадрах минимум две недели. Но они касаются именно серии уголовных дел, которые были возбуждены по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ - "реабилитация нацизма".

Фото: youtube.com
Разместившие фото нацистов на акции "Бессмертный полк" раскаялись в содеянном

Напомним, 10 мая 2020 года неизвестные лица разместили в открытом доступе в Сети фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, причем публикация сопровождалась комментарием, что на фотографии запечатлен полковник Алексеев В.М.

Но этот случай оказался не первым. До него 3 мая кто-то разместил на сайте "Банк памяти" анкету с фотографией Адольфа Гитлера и написал, что это участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо. Гитлера попытались разместить и 7 мая под русской фамилией якобы погибшего бойца.

Глава исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской тогда сказал, что благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен фото нацистов и связанных с ними изображений. Но единицы "просочились из-за очень неплохого фотомонтажа". Ну а фото Гиммлера появилось на сайте "Бессмертного полка" в Ростове- на-Дону.

Следственный комитет выяснил, что много подобных снимков пытались разместить из-за границы. В основном из Эстонии и Украины. Но были и "умельцы" из нашей страны. Их в СК пообещали найти. И нашли быстро.

Происшествия Правосудие Следствие РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей
Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики
За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах
"Академик Черский" вышел из технического центра "Северного потока-2"
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти