Постановление правительства Санкт-Петербурга от 28 мая 2020 года № 348 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-1, 2-2 и 2-10.2 постановления слова "По 31.05.2020" заменить словами "По 14.06.2020".

1.2. Пункт 2.1.10 постановления дополнить словами ", нотариальных и юридических услуг (только по предварительной записи)".

1.3. В пунктах 2.1.13, 2-10.2 и 18-5 постановления слова "пунктами 2-15 и 2-16" заменить словами "пунктами 2-22 и 2-23".

1.4. В пункте 2-7 постановления слова "До 01.06.2020" заменить словами "По 14.06.2020".

1.5. Пункт 2-8 постановления изложить в следующей редакции:

"2-8. Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга с 01.06.2020 но 14.06.2020 посещение гражданами кладбищ Санкт-Петербурга согласно перечням, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2008 № 377, за исключением случаев одиночного, семейного посещения, а также обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении".

1.6. В пунктах 2-9, 13, 16-4.2, 16-13 и 16-15 постановления, в названии приложения к постановлению слова "по 3 1.05.2020" заменить словами "по 14.06.2020".

1.7. Пункт 2-10.1 постановления изложить в следующей редакции:

"2-10.1. По 14.06.2020:

Осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы, а также в местах прохождения учебной и производственной практики.

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, образовательных организаций высшего образования, научных и медицинских организаций в части, касающейся осуществления практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования".

1.8. Пункт 2-20 постановления изложить в следующей редакции:

"2-20. С 01.06.2020 по 14.06.2020 обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты при посещении помещений организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых не принято решение о приостановлении посещения их гражданами, в том числе объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного транспорта, на территориях кладбищ".

1.9. Дополнить постановление пунктами 2-22 - 2-24, 2-24.1 и 2-24.2 следующего содержания:

"2-22. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга с 01.06.2020 по 14.06.2020 организовать в отдельных государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением.

2-23. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность, с 01.06.2020 по 14.06.2020 организовать группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением.

2-24. Комитету по образованию до 01.06.2020:

2-24.1. Определить перечень отдельных государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в целях организации групп воспитанников, указанных в пункте 2-22 постановления.

2-24.2. Определить порядок посещения воспитанниками государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в период но 14.06.2020".

1.10. Пункт 3.3 постановления изложить в следующей редакции:

"3.3. Рекомендовать по 14.06.2020 гражданам, находящимся на территории Санкт-Петербурга, в том числе гражданам в возрасте старше 65 лет:

3.3.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, легковым такси.

3.3.2. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев вынужденного выхода из дома (обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением но территории Санкт-Петербурга, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов)".

1.11. Пункт 3.4 постановления изложить в следующей редакции:

"3.4. Рекомендовать с 01.06.2020 по 14.06.2020 гражданам, в том числе гражданам старше 65 лет, использовать средства индивидуальной защиты за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них), за исключением мест, указанных в пункте 2-20 постановления".

1.12. Дополнить постановление пунктом 9-3 следующего содержания:

"9-3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям:

9-3.1. В период с 01.04.2020 по 30.06.2020 не начислять пени субъектам малого и среднего предпринимательства за несвоевременное и (или) неполное внесение платы по договорам теплоснабжения.

9-3.2. Приостановить мероприятия по работе с задолженностью субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам теплоснабжения, в том числе не осуществлять ограничение или прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя до 30.06.2020, а по работе с задолженностью по договорам теплоснабжения, образовавшейся в период с 01.04.2020 по 30.06.2020, - до 30.09.2020.

9-3.3. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку погашения задолженности по договорам теплоснабжения, образовавшейся в период с 01.04.2020 по 30.06.2020, до 30.09.2020.

9-3.4. Установить, что меры, указанные в пунктах 9-3.1 - 9-3.3 постановления, распространяются на субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие договоры теплоснабжения непосредственно с теплоснабжающими организациями и осуществляющие свою деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434".

1.13. Дополнить постановление пунктом 16-2.8 следующего содержания:

"16-2.8. С 01.06.2020 по 14.06.2020 обеспечить приостановление продажи и ограничение действия льготных и бесплатных проездных билетов на смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения в отношении всех категорий обучающихся, а также граждан, являющихся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий или достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), следующих в направлении к Санкт-Петербургу, за исключением проезда в административных границах Санкт-Петербурга".

1.14. Дополнить постановление пунктами 16-24 - 16-31 следующего содержания:

"16-24. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении государственные образовательные учреждения, организовать:

16-24.1. Единовременное предоставление с 01.06.2020 продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на предоставление питания в государственных образовательных учреждениях в соответствии с пунктами 1 - 4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", стоимость которых рассчитывается исходя:

из размера компенсации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга стоимости питания в государственных образовательных учреждениях, установленного в отношении соответствующих категорий обучающихся государственных образовательных учреждений (70 процентов или 100 процентов);

из стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 год, установленной в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 932, из расчета 9 дней для продуктового набора, предоставляемого указанным в настоящем пункте категориям обучающихся образовательных учреждений, реализующих образовательную программу (образовательные программы) начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;

из стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 год, установленной в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 932, из расчета 14 дней для продуктового набора, предоставляемого указанным в настоящем пункте категориям обучающихся образовательных учреждений, реализующих образовательную программу среднего профессионального образования.

16-24.2. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся государственных образовательных учреждений о порядке и графике единовременной выдачи продуктовых наборов, указанных в пункте 16-24.1 постановления (далее в пунктах 16-25 и 16-26 постановления - продуктовые наборы).

16-25. Управлению социального питания до 29.05.2020 определить перечень и количество продуктов, подлежащих включению в состав продуктовых наборов, руководствуясь положениями абзацев второго и третьего пункта 16-24.1 постановления.

16-26. Комитету по государственному заказу Санкт-Петербурга до 29.05.2020 разработать и довести до сведения соответствующих заказчиков методические рекомендации по осуществлению закупок продуктовых наборов.

16-27. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении учреждения дошкольного образования, организовать:

16-27.1. Единовременное предоставление с 01.06.2020 продуктовых наборов воспитанникам учреждений дошкольного образования, не посещавшим учреждения дошкольного образования с 12.05.2020 по 29.05.2020.

16-27.2. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников учреждений дошкольного образования о порядке и графике выдачи продуктовых наборов, указанных в пункте 16-27.1 постановления.

16-28. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием, организовать единовременное предоставление с 01.06.2020 продуктовых наборов воспитанникам образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием, стоимость которых равна стоимости продуктового набора, определенной в соответствии с пунктом 16-24.1 постановления, из расчета 9 дней для категорий обучающихся государственных образовательных учреждений, имеющих право на компенсацию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов стоимости питания в государственных образовательных учреждениях.

16-29. Комитету по образованию до 29.05.2020:

16-29.1. Определить порядок выдачи продуктовых наборов, указанных в пунктах 16-27 и 16-28 постановления.

16-29.2. Определить стоимость продуктового набора, указанного в пункте 16-27.1 постановления, из расчета 14 дней.

6-30. Управлению социального питания до 29.05.2020 определить перечень и количество продуктов, подлежащих включению в состав продуктовых наборов, указанных в пунктах 16-27 и 16-28 постановления.

16-31. Комитету по государственному заказу Санкт-Петербурга до 29.05.2020 разработать и довести до сведения соответствующих заказчиков методические рекомендации по осуществлению закупок продуктовых наборов, указанных в пунктах 16-27 и 16-28 постановления".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10 и 1.11, вступающих в силу с 01.06.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







