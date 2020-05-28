Суд опять отложил вынесение приговора напавшему на мечети в Новой Зеландии

Вынесение приговора стрелку из Крайстчерча перенесено в третий раз из-за пандемии коронавируса и невозможности приезда свидетелей. На этот раз оно отложено минимум до середины июня, отмечает CNN.

В конце марта австралиец Брентон Таррант признал себя виновным в 51-м преднамеренном убийстве и совершении террористического акта. Тогда в Новой Зеландии уже был введен режим изоляции во время пандемии коронавируса. Судебное заседание по вынесению приговора сначала было перенесено на май, а затем на 1 июня. В судебной инстанции выразили мнение что в середине июня, когда ограничительные меры в Новой Зеландии будут значительно ослаблены, большинство новозеландских родственников жертв и других лиц, пострадавших от нападений, совершенных 15 марта 2019 года, смогут присутствовать на заседании суда лично. Вместе с тем, судья Камерон Мандер отметила, что некоторые семьи находятся за границей и не смогут добраться до Новой Зеландии. Теперь суд должен вынести решение о возобновлении процесса 13 июня. Тогда окончательно выяснится, сколько родственников жертв трагедии находятся за границей, и попытается оценить, насколько они будут удовлетворены использованием технологии видеоконференцсвязи.

Напомним, что Таррант 15 марта 2019 года поехал в мечеть Аль-Нур в Крайстчерче, вошел в ее здание и открыл огонь из автоматического оружия. Менее чем через 30 секунд он вернулся к своей машине, взял другое оружие, затем снова вошел в мечеть и возобновил атаку. Кадры из видеокамеры, которую он закрепил на своем теле, показали, что он убивал всех на своем пути. Затем он поехал в мечеть Линвуд, где застрелил двух человек на улице, а затем выстрелил в окна молитвенного заведения. Все его жертвы были мусульманами, включая детей, женщин и стариков. Двое полицейских, которые прибыли к мечети, начали преследование террориста и арестовали его. В бессвязном манифесте, опубликованном в интернете перед убийством, Таррант сказал, что приехал в Новую Зеландию с конкретной целью - совершить злодеяние против мусульман.