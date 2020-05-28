Трамп пригрозил жестко регулировать деятельность соцсетей в США

Американские власти могут перейти к более жесткому регулированию деятельности социальных сетей вплоть до закрытия, если они продолжать свою предвзятую политику по отношению к сторонникам консервативных взглядов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

По его словам, республиканцы чувствуют, что соцсети полностью заглушают голоса консерваторов. "Мы видели, что они пытались сделать в 2016 году, но тогда они провалились. Мы не можем допустить, чтобы нечто похожее случилось снова", - написал глава Белого дома, имея в виду выборы президента.

Возмущение Трампа вызвал тот факт, что накануне Twitter впервые обозначил сообщения американского лидера как содержащие неправду. В них хозяин Белого дома утверждал, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям. Система разместила под этими публикациями предупредительный значок с предложением пользователям ознакомиться с фактами. В ответ Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа изучает возможность формирования комиссии, которая будет выявлять случаи необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в соцсетях. По словам ее источников, это обусловлено тем, что в Белом доме обеспокоены "левым уклоном" технологических компаний, пишет ТАСС.