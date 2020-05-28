Трамп пригрозил жестко регулировать деятельность соцсетей в США

Американские власти могут перейти к более жесткому регулированию деятельности социальных сетей вплоть до закрытия, если они продолжать свою предвзятую политику по отношению к сторонникам консервативных взглядов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
По его словам, республиканцы чувствуют, что соцсети полностью заглушают голоса консерваторов. "Мы видели, что они пытались сделать в 2016 году, но тогда они провалились. Мы не можем допустить, чтобы нечто похожее случилось снова", - написал глава Белого дома, имея в виду выборы президента.
Возмущение Трампа вызвал тот факт, что накануне Twitter впервые обозначил сообщения американского лидера как содержащие неправду. В них хозяин Белого дома утверждал, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям. Система разместила под этими публикациями предупредительный значок с предложением пользователям ознакомиться с фактами. В ответ Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа изучает возможность формирования комиссии, которая будет выявлять случаи необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в соцсетях. По словам ее источников, это обусловлено тем, что в Белом доме обеспокоены "левым уклоном" технологических компаний, пишет ТАСС.
Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020