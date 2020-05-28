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28.05.2020 14:52
Рубрика: Власть

В Госдуме проверят проект о полиции на целесообразность

Текст: Татьяна Замахина
Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готовит широкое обсуждение и экспертизу резонансного законопроекта о расширении полномочий полиции. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На рассмотрение нижней палаты проект будет вынесен только после того, как удастся сбалансировать интересы полиции и граждан, заявил парламентарий.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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- Должен быть баланс между защитой сотрудника полиции, который, конечно, нуждается в защите от посягательств, но чтобы при этом не страдали права граждан, - подчеркнул Пискарев. - Пока мы баланс этот не выстроим, мы не будем торопиться с внесением на рассмотрение.

Комитет изучит, насколько правительственный законопроект будет полезен обществу, нужен ли он вообще и как скоро, уточнил он. "И какая польза от него будет гражданам", - добавил глава комитета.

- Мы запланировали его широкое обсуждение, запросили дополнительные материалы, подтверждающие те или иные положения законопроекта о полиции, - рассказал Пискарев.

По его словам, в комитет поступает огромное количество обращений от граждан с просьбой дать оценку тем или иным положениям инициативы.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- Интересуются вопросом применения оружия, блокировки, оцепления, досмотра граждан, - пояснил депутат. - Пока мы все эти тонкости не разберем, мы не будем его выносить на рассмотрение.

Напомним главные новеллы. Так, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности и т.п. В отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".

Среди резонансных норм - также полномочие оцеплять территории и проникать в помещения или на земельные участки. В том же списке расширение перечня обстоятельств, при которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие.

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