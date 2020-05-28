В Греции объявили о всеобщей вакцинации БЦЖ для защиты от COVID-19

С первого июня в Греции стартует всеобщая вакцинация БЦЖ (противотуберкулезная вакцина) для защиты жителей страны от заражения коронавирусом. Эту меру одобрило национальное агентство по лекарственным средствам.

"Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная", - заявил профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос. Он отметил, что перед вакцинацией пациентам будут делать тест на антитела к коронавирусу.

По данным ученых, люди, прошедшие вакцинацию БЦЖ, имеют в пять раз меньший риск развития респираторных инфекций. Предполагается, что эта мера поможет защитить граждан из группы риска по коронавирусу, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Neakriti.

БЦЖ - это вакцина против туберкулеза, созданная на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни. В России прививка БЦЖ обязательна.

Ранее в "Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения" Минздрава РФ уже отмечали роль распространенной в России прививки БЦЖ. Некоторые эксперты оценивают ее как фактор, повышающий иммунитет против COVID-19.