В Haval рассказали, считают ли внедорожник H5 "убийцей УАЗа"

Журналисты напрасно называют внедорожник Haval H5 "убийцей "Патриота", поскольку у китайского автомобиля на рынке нет прямых конкурентов. Такое мнение высказал исполнительный директор российского представительства бренда Жером Сего.

- Haval H5 не конкурирует с УАЗом, и мы не собираемся никого "убивать", - ответил топ-менеджер на вопрос "РГ" о том, как в компании относятся к прицепившемуся к внедорожнику клише. - Наша цель - сделать автомобиль доступным для всех без ущерба качеству и инновационным технологиям. Haval H5 играет на другой территории и предлагает принципиально новый выбор. Ценовое позиционирование также отличается, у Haval H5 нет прямого конкурента, - подчеркнул Жером Сего.

Напомним, Haval H5 вышел на российский рынок по цене от 1 099 000 до 1 349 000 рублей. Это немногим дороже "Патриота". Версии УАЗа со 150-сильным мотором и "механикой" оцениваются в 886 000 - 1 178 000 рублей. Более мощного двигателя у отечественного внедорожника нет, тогда как у "китайца" есть две комплектации с форсированным до 177 л.с. турбомотором Mitsubishi.

Уже в базовой версии H5 получил климат-систему, задние датчики парковки, мультимедиа с сенсорным экраном и круиз-контроль с управлением на руле. В "зимний" пакет вошел обогрев передних сидений, зеркал и зоны покоя щеток. В списке опций помощи водителю - системы курсовой стабилизации (ESP), антиблокировочная (ABS), помощи при старте на подъеме (ННС) и при спуске со склона (HDC).

Фото: Пресс-служба Haval.

В комплектации Premium салон отделан эко-кожей, сиденья получили электрорегулировки, в багажнике появились шторка, крючки и такелажные кольца. Шины 17-дюймовые (вместо 16-дюймовых), зеркала складываются, стекла опускаются автоматикой. В списке оснащения добавились камера заднего вида и датчики дождя и света. А помимо фронтальных подушек безопасности здесь еще и боковые.

В Haval делают акцент на внедорожном потенциале автомобиля. У него полный привод с "раздаткой" от BorgWarner, "рама", клиренс 204 мм и углы въезда и съезда в 24 градуса. Судя по первым отзывам, единственное, что озадачивает потенциальных покупателей, это внешность машины. В таком дизайне Haval H5 был представлен под маркой Great Wall Hover еще в 2010 году и вскоре появился в России.

- Мы решили вернуть Haval H5 на рынок, привнеся новые технологии, высокие стандарты качества сборки на заводе в Тульской области и лучшие в своем классе условия гарантии против сквозной коррозии, - пояснил "РГ" Жером Сего.

Фото: Пресс-служба Haval.

По его словам, даже на стагнирующем авторынке россияне проявляют интерес к бюджетным рамным внедорожникам.

- Да, Haval H5 добился значительного успеха на рынке - так почему бы не удовлетворить высокий спрос продуктом, который уже продемонстрировал свои возможности? Мы считаем, что нынешний кризис не должен негативно отражаться на наших клиентах, которые и без того уже испытывают финансовое давление. Таким образом мы хотим выразить свое уважение к клиентам и предоставить им возможность приобрести хороший большой внедорожник даже в это трудное время, - отметил топ-менеджер Haval.

Полностью интервью Жерома Сего корреспонденту "РГ" читайте в ближайшее время.