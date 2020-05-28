В Киеве хотят ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина ликвидирует администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), когда будет контролировать границу с Россией в Донбассе. Об этом в эфире телеканала ATR заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что диалог с республиками "не имеет никаких перспектив" в рамках урегулирования конфликта на востоке Украины. По словам министра, у украинских властей есть план "Б" на случай, если этот конфликт не удастся мирно решить в течение года. В чем заключается этот план, Кулеба не уточнил, но отметил, что администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать.

Ранее представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что 27 мая на заседании контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции украинская делегация отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. По словам Грызлова, Киев "продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети". Политик также напомнил, что ответственность за это украинской стороны подтверждают как данные ОБСЕ, так и данные мониторинговой миссии ООН.