В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.

Пользователи Сети даже прозвали подобный способ продвижения "партизанским" маркетингом. Из-за отсутствия официальной информации в интернет все чаще стали попадать различные утечки.

Так, во всеобщий доступ просочился макет сверстанной страницы журнала Offical PlayStation Magazine, который должен поступить в продажу только в следующем месяце.

В нем приводится список из 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5. Выглядит он следующим образом:

- Madden 21

- EA Sports NHL 21

- Moonray

- Gothic Remake

- MicroMan

- Nith'O Infinity Reborn

- Observer System Redux

- Path of Exile 2

- Outriders

- PsyHotel

- Quantum Error

- Rainbow Six Quarantine

- Rainbow Six Siege

- Redo! Enhanced Edition

- A Rat's Quest: The Way Back Home

- Assassin's Creed Valhalla

- Battlefield 6

- Chorus

- Cygni All Guns Blazing

- Dauntless

- DiRT 5

- Dragon Age 4

- Dying Light 2

- FIFA 21

- Godfall

- Gods & Monster

- Scarlet Nexus

- Sniper Elite 5

- Soulborn

- Starfield

- The Elder Scrolls 6

- The Lord of the Rings Gollum

- The Sims 5

- Ultimate Fishing Simulator 2

- Vampire The Masquerade Bloodlines 2

- Warframe

- Watch Dogs Legion

- WRC 9