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28.05.2020 00:35
Рубрика: В мире

Вирусологи рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса на Кубе

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Группа кубинских математиков и эпидемиологов на основании разработанных моделей сообщила о том, что распространение коронавируса на Острове перешло в эндемическую фазу, а вторая волна заболевания произойдет в середине ноября.

"На основании зафиксированной в последнее время динамики распространения коронавируса мы можем говорить о том, что заболевание удается взять под контроль. Это означает, что система здравоохранения справится с теми вызовами, которые ее ожидают. Именно это называется эндемией", - приводит слова вице-президента Кубинского гигиенического и эпидемиологического общества Педро Бермехо портал Cubadebate. Таким образом, речь идет о том, что пик COVID-19 на Кубе пройден и коронавирус из эпидемии превращается в эндемическое инфекционное заболевание, которое постоянно присутствует в окружающей среде, а его вспышки носят циклический характер.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
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"Первая повторная вспышка коронавируса придется на середину ноября", - представил математическую модель поведения коронавируса декан факультета математики Гаванского университета Рауль Гиноварт. Ожидается, что в ходе второй волны коронавируса количество активных случаев COVID-19 составит 285.

"Нам необходимо во время предстоящей новой вспышки использовать все те наработки, которые мы используем сейчас. Будет жизненно важно своевременно выявлять не только новые случаи заражения, но и всех лиц, с которыми контактировал заболевший. Эндемия этого типа требует очень четкой и аккуратной работы", - подчеркнул Бермехо.

По последним данным общее количество выявленных случаев коронавируса на Кубе составляет 1974 - 2% от почти 100 тысяч проведенных тестов. 1724 пациента были вылечены, 82 спасти не удалось. На сегодняшний день госпитализированы с подозрением на COVID-19 467 человек.

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Несмотря на положительную динамику, местные власти пока не спешат отменять введенные карантинные меры: въезд на Кубу для туристов закрыт, в стране не работает междугородное сообщение, ограничено движение городского общественного транспорта, закрыты учебные заведения, рестораны. О начале возврата к нормальной жизни кубинское руководство пока говорит уклончиво, а все большее число экспертов сходится во мнении о том, что нынешний туристический сезон находится под угрозой срыва. По все чаще звучащим здесь оценкам, первые иностранные туристы могут появиться на Острове не ранее осени этого года.

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