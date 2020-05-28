Власти Испании рекомендовали использовать многоразовые маски

Пандемия коронавируса возродила казалось бы решенную проблему пластикового мусора в Европе. В марте 2019 года Европарламент запретил продажу одноразовой посуды, стаканчиков, трубочек. Полностью отказаться от пластика предполагалось к 2021 году. Но страх заразиться COVID-19 вновь привел к увеличению использования различных одноразовых изделий, в первую очередь, масок и перчаток.

После того, как власти различных стран ослабили карантин и разрешили людям выходить на улицу при условии, что они будут использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах (магазинах, транспорте), коммунальным службам приходится собирать по улицам выброшенные маски и перчатки в огромных количествах. В связи с этим власти Франции и отдельных городов Италии ввели штрафы за их выброс в неположенном месте.

В Испании пошли по другому пути. Министерство по экологическому переходу, возглавляемое вице-премьером Тересой Риберой, выпустило рекомендацию использовать многоразовые маски, пользоваться различными дезинфицирующими средствами вместо одноразовых перчаток, отказаться от пластиковой посуды.

По мнению правительственных экспертов, многоразовые маски ничем не хуже. Их достаточно постирать, чтобы они были готовы к повторному использованию. Зато этот подход позволит сократить количество мусора, ведь обычные маски (хирургические) необходимо менять каждые два часа. Одноразовые перчатки сами могут быть источником заражения, особенно выброшенные в неположенном месте. Гигиенические меры, такие как мытье рук, гораздо лучше, по их словам, справляется с проблемой.

Поскольку многие вновь открывшиеся кафе и рестораны стали использовать одноразовую посуду, эксперты напоминают, что на пластике вирус держится дольше, чем на керамике (трое суток против нескольких часов). К тому же обычные тарелки и чашки можно продезинфицировать с помощью специальных средств.

Пластиковые пакеты тоже можно мыть, отмечают специалисты. Это позволит сократить количество выбрасываемого мусора.