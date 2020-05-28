Во Франции объявили план поддержки национального автопрома

Французское правительство вложит в национальный автопром более восьми миллиардов евро. Об этом объявил президент Эмманюэль Макрон в ходе визита на один из заводов компании Valeo, специализирующейся на комплектующих для автомобилей. Это, отметим, помимо обещанных ранее пяти миллиардов концерну Renault, оказавшемуся в особенно бедственном положении.

В отрасли, где занято прямо или опосредованно около 900 тысяч человек, с нетерпением ждали спасательного круга от государства. Из-за пандемии, как заявил французский президент, "кризис беспрецедентного масштаба" нанес удар как по автомобилестроителям, так и по сети продаж. За март и апрель производство сократилось на 80 процентов, а продажи упали на 90 процентов, в результате чего на стоянках автодилеров скопилось более 400 тысяч машин.

На что пойдет многомиллиардная господдержка? В первую очередь на то, чтобы подтолкнуть отрасль на производство экологически чистых автомобилей. Президент поставил конкретную цель: довести к 2025 году выпуск электрокаров и гибридных автомобилей до миллиона экземпляров. При этом Макрон выдвинул автопроизводителям жесткое требование: они должны взять на себя обязательство "вернуть во Францию производства с высокой добавленной стоимостью", а также "сохранить объем работ на национальных заводах в полной мере".

Автопроизводители должны будут "вернуть во Францию производства с высокой добавленной стоимостью"

Судя по всему, такой демарш был согласован с руководством местных автогигантов. Ведь недаром концерн PSA (Peugeot - Citroen) уже сообщил, что будет выпускать во Франции ежегодно по 450 тысяч машин, почти треть из которых электрокары и "гибриды". В свою очередь в компании Renault заявили, что утроят выпуск электромобилей на французской территории. Там же появится завод электромоторов, который в докоронавирусные времена хотели построить где-то в Азии.

Для того чтобы реанимировать рынок автопродаж, Макрон объявил целый ряд мер. Увеличиваются дотации на покупку электрокаров с нынешних шести тысяч до семи тысяч евро. Появится новая субсидия в две тысячи евро для тех, кто решится приобрести "гибрид". Расширена программа утилизации "автостарья". Таким образом, по словам Макрона, обновленный вариант утилизации теперь будет доступен для "трех четвертей" граждан Франции.