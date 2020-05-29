250-летие Бетховена musicAeterna отмечает фильмом Plan В

Фильм Plan B - это документальное повествование о работе musicAeterna накануне локдауна и об опыте переживания художником "ситуации замершего времени". Авторы фильма - дирижер Теодор Курентзис и режиссер Сергей Нурмамед.

Название Plan В означает Plan Beethoven - проект, точкой отсчета которого стало 250-летие Людвига ван Бетховена, отмечающееся в 2020 году. Между тем, Plan В появился из первоначального юбилейного бетховенского проекта (своего рода "плана А"), включавшего в себя цикл всех симфоний композитора, которые musicAeterna планировали исполнять с Теодором Курентзисом и Джованни Антонини (руководителем Il Giardino Аrmonico) в разных городах мира. В феврале цикл стартовал в Большом зале консерватории исполнением Второй и Пятой симфоний Бетховена, был продолжен в Петербурге. По плану весь цикл должен был прозвучать в Москве, Петербурге, Вене, Люцерне, Сеуле, Токио и на Бетховенском фестивале в Бонне. Но из-за пандемии, захлопнувшей двери всех концертных залов мира, вся весенняя часть проекта не состоялась. Между тем, до последнего момента - введения режима самоизоляции в России - оркестр и хор musicAeterna (хормейстер Виталий Полонский) продолжали репетировать на своей базе в петербургском "Доме Радио". Кадры последнего дня репетиции, где музыканты исполняют знаменитый финал Девятой симфонии Бетховена со словами из "Оды радости" Фридриха Шиллера "Обнимитесь, миллионы", стали основой фильма. В Plan B также приняли участие приглашенные музыканты и солисты, оказавшиеся в те дни уже отрезанными от оркестра.

По идее авторов проекта, Plan B - это не только музыкальный документ, но и, своего рода, философское эссе, попытка художников осмыслить новый жизненный и творческий опыт, изменившуюся действительность и связанные с этим переживания. Теодор Курентзис и Сергей Нурмамед пригласили принять участие в фильме Ромео Кастеллуччи, Питера Селларса, Марину Абрамович, Сашу Вальц, Хельмута Лахенманна, Алена Плателя, FM Einheit, Лилию Бурдинскую, Маттиаса Наске, Йохена Зандинга. Художники, продюсеры делятся размышлениями о себе, о близких, об энергии жизни и уязвимости, о красоте и одиночестве в уникальной ситуации замершего времени.

Прямая речь

Сергей Нурмамед, режиссер:

- Это путь через центр экрана к себе в уникальный момент времени. Момент, дающий щедрую возможность задуматься о тех, кто создавал тебя любовью. Дорога сквозь чувства миллионов, радиошум и тишину, континенты и музыку, по направлению взгляда, куда смотрят, не открывая глаз. В естественном от природы танце внутреннего спокойствия и ясного внимания люби и будь любим. Ничего не бойся.

Справка "РГ"

Фильм Plan B будет опубликован на онлайн-платформе musicAeterna.org 31 мая. Этот ресурс начал работу в конце апреля и представляет записи выступлений оркестра и хора, лекции Лаборатории современного зрителя, интервью, мастер-классы, подкасты. Музыканты musicAeterna специально для онлайн-платформы создают авторские программы, записывают камерные концерты. Контент платформы обновляется раз в два-три дня.