"Царь-пушка": NI похвалил советскую зенитную установку ЗУ-23

Журнал The National Interеst рассказал о второй жизни советской спаренной зенитной установки ЗУ-23.

Обозреватель The National Interеst Калеб Ларсон посвятил статью советской зенитке ЗУ-23.

"ЗУ-23 - это "царь-пушка". Зенитная 23-миллимтировая установка была разработана в конце 1950-х годов в Советском Союзе для борьбы с низколетящими самолетами. Но ее также можно использовать против пехоты и небронированных или легкобронированных целей", - пишет автор.

Установка весит 950 килограммов. Несмотря на большой вес, ЗУ-23 удивительна проворна. Она приводится в боевое положение менее чем за одну минуту.

Оба ствола стреляют мощными снарядами калибра 23x152 мм, но при длительной стрельбе быстро нагреваются. Общая скорость стрельбы несколько снижена из-за того, что надо тратить время на замену стволов.

Установка ЗУ-23 отличалась во время Афганской войны, оказавшись хорошо приспособленным к крутому, гористому ландшафту страны. Это их преимущество использовали коалиционные силы в Афганистане в начале 2000-х годов.

Сегодня ЗУ-23 стала популярна в качестве орудия, которое устанавливают на автомобили. Ей оснащают пикапы и грузовики. И зенитка эффективно служит в конфликтах, где важна скорость передвижения, а также там, где стороны не могут позволить себе танки или бронетранспортеры.

В завершении автор отмечает, что по мере развития авиации роль ЗУ-23 в качестве зенитного оружия уменьшается. Для этого имеется более совершенное оружие. И все же установка еще долго будет востребована в различных локальных конфликтах.