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Дэвид Линч показал, над чем он трудится в самоизоляции

Новости
    29.05.2020, 11:53
Текст:   Козьма Лоханкин

Выдающийся американский режиссёр Дэвид Линч недавно оживил свой канал на YouTube, где теперь публикует всякие эксцентричные видео - прогнозы погоды, например, или сюрреалистичные мультики, созданные в узнаваемом мрачном стиле.

Фото: youtube.com/ Pinpoint Presents
Стартовал снятый в самоизоляции сериал "Маленькая комната"

Новый ролик мэтра называется многообещающе: "Над чем сегодня работает Дэвид?"

Однако те, кто ожидали найти в видео что-то, связанное с кино, будут разочарованы, если не привыкли к своеобразному чувству юмора Линча.

Как выяснилось, Дэвид работает "над сливным отверстием для своей деревянной раковины", что он не без гордости и продемонстрировал подписчикам.

"Тайна! Изысканность! Чистое ИСКУССТВО!" - немедля отреагировали поклонники на показ деревянной раковины.

Видео уже собрало почти 4,5 тысячи лайков при пяти "дизлайках" от каких-то зануд.

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